Автосервис советует: как подготовить автомобиль к летнему путешествию

Каждый автовладелец может следуя простым правилам подготовить свою машину к путешествию так, чтобы она не принесла неприятных сюрпризов в виде пустых шин или же предупреждения о необходимости замены масла. В то же время в поездке шина может повредиться или же возникнет иная проблема, но даже в к этим случаям часто можно заранее подготовиться перед выездом.

1. Проверьте необходимый уровень жидкостей

Более длинный километраж, новый ландшафт или непривычная температура могут по-другому влиять на уровень разных жидкостей в сравнении с привычным маршрутом. «Обязательно перед длинной поездкой необходимо проверить уровень масла и при необходимости заменить его. Масло — это единственное средство, которое «чистит» мотор изнутри и защищает его, и если оно старое или грязное, то свои задачи масло не выполняет», - подчеркивает Пауль.

Также можно, по словам Пауля, проверить и уровень других жидкостей — например, тормозной жидкости и состава для мытья стекл, что стоит взять с собой с запасом на случай, если маршрут будет пролегать через пыльные гравийные дороги. «Если это хоть сколь возможно, то для большей уверенности стоит проверить и охлаждающую жидкость и сделать контроль аккумулятора», - отмечает Пауль.

2. Для замены колеса имейте необходимые средства

«При езде на природе или же при перегреве колес от жаркой погоды может возникнуть необходимость в замене колеса в незнакомом месте. Поскольку ближайший пункт ремонта колес может быть очень далеко, а вызов эвакуатора потребует времени, то комплект для замены колес стоит иметь с собой, и плюс к запасному колесу положить и баллончик с пеной для ремонта шины, который окажет большую помощь в случае небольших проблем», - описывает Пауль и добавляет, что в багажнике должны быть домкрат и буксировочный трос.

3. Проверьте с какой максимальной массой можно ехать

Поскольку и в Эстонии все больше встречаются дома-прицепы, которые следуют за автомобилем, то Пауль советует до путешествия в таком формате убедиться в том, что автомобиль не будет перегружен. «Поскольку очевидно, что в машине будет немало путешественников со своими вещами, то необходимо проверить инструкцию автомобиля на предмет максимальной полной массы и не превышать ее дополнительной нагрузкой», - подчеркивает он. Так, например, масса городского внедорожника может быть сама по себе настолько велика, что водителю с правами B-категории уже нельзя будет прикрепить к такому автомобилю дом на колесах. Но если известно, что машина не перегружена, то можно, учитывая нагрузку, отрегулировать давление в шинах, чтобы уменьшить расход топлива и износ шин.

4. Не забывайте о безопасности и в прокатном автомобиле

И тогда, когда для поездки взята машина напрокат или же походный микроавтобус, нельзя, по словам Пауля, забывать о проверке снаряжения для безопасности и специального оборудования для детей и животных. «Плюсом новых автомобилей является система различных предупреждающих сигналов, которые сразу же сообщают водителю о некорректной работе снаряжения. В старых машинах таких датчиков часто нет и до взятия автомобиля в прокат следует убедиться, что все работает как должно», - посоветовал Пауль. Также не стоит во время отпускной поездке забывать про специальное снаряжения для детей и любимых животных.

5. На незнакомых заправках будьте внимательными