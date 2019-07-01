Пн, 1.07.2019
Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Владимир Путин
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Министр Лукас отозвал Кристину Каллас из совета Фонда интеграции

Министр Лукас отозвал Кристину Каллас из совета Фонда интеграции

Kristina Kallas.

ФОТО: Madis Sinivee

Совет Фонда интеграции остался без председателя, поскольку занимавшая этот пост бывший директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас в конце прошлой недели приказом министра культуры Тыниса Лукаса была отозвана из состава надзорного органа учреждения, сообщает ERR.

"В совет Фонда интеграции входят в том числе представители парламентских партий, а Кристина Каллас в настоящее время является председателем партии, которая не входит в Рийгикогу. Поскольку из-за своей партийной принадлежности для работы в качестве эксперта она также не подходит, то нет оснований для того, чтобы она оставалась в совете", - объяснил Лукас корреспонденту портала rus.err.ee.

На вопрос, кто станет новым председателем, Тынис Лукас ответил так: "Совет сам должен провести выборы, я в это не вмешиваюсь".

Председатель правления Фонда интеграции Ирене Кяосаар выразила надежду на то, что нового главу совета удастся выбрать на заседании 26 августа.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ