Министр Лукас отозвал Кристину Каллас из совета Фонда интеграции

"В совет Фонда интеграции входят в том числе представители парламентских партий, а Кристина Каллас в настоящее время является председателем партии, которая не входит в Рийгикогу. Поскольку из-за своей партийной принадлежности для работы в качестве эксперта она также не подходит, то нет оснований для того, чтобы она оставалась в совете", - объяснил Лукас корреспонденту портала rus.err.ee.