Министр Лукас отозвал Кристину Каллас из совета Фонда интеграции

Совет Фонда интеграции остался без председателя, поскольку занимавшая этот пост бывший директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас в конце прошлой недели приказом министра культуры Тыниса Лукаса была отозвана из состава надзорного органа учреждения, сообщает ERR.
"В совет Фонда интеграции входят в том числе представители парламентских партий, а Кристина Каллас в настоящее время является председателем партии, которая не входит в Рийгикогу. Поскольку из-за своей партийной принадлежности для работы в качестве эксперта она также не подходит, то нет оснований для того, чтобы она оставалась в совете", - объяснил Лукас корреспонденту портала rus.err.ee.
На вопрос, кто станет новым председателем, Тынис Лукас ответил так: "Совет сам должен провести выборы, я в это не вмешиваюсь".
Председатель правления Фонда интеграции Ирене Кяосаар выразила надежду на то, что нового главу совета удастся выбрать на заседании 26 августа.