Кейт Пентус-Розиманнус призывает защищать право на гражданство

«На людей, унаследовавших гражданство Эстонии по рождению своих родителей, нельзя оказывать давление, чтобы они отказались от гражданства. Это несправедливо и неразумно, кроме того, нуждается в изменении. Уже в Конституции четко сказано - гражданство Эстонии по рождению неотъемлемо», - пояснила Пентус-Розиманнус и добавила, что право на гражданство Эстонии после рождения не может быть продано каким-либо правительством.

В своем выступлении на национальном конгрессе Пентус-Розиманнус подчеркнула, что для Эстонии важно сохранить сильную глобальную сеть эстонцев, особенно в контексте старения населения и сохраняющейся глобальной напряженности, передает BNS.

«Более 200 тысяч эстонцев работают за пределами географических границ Эстонии. У каждого из них есть своя сеть, своя сфера влияния, которую очень сложно создать по формальным каналам государства. Но такие лидеры мнений в своей сети представляют большую ценность для небольшой страны в трудные, напряженные времена. Для того, чтобы такая национальная сеть безопасности переносилась в трудной ситуации, необходимо поддерживать и строить ее в менее сложные времена. Другого пути нет », - сказала вице-президент фракции Партии реформ.