Кейт Пентус-Розиманнус призывает защищать право на гражданство

Заместитель главы фракции Партии реформ Рийгикогу Кейт Пентус-Розиманнус на проходящем сегодня в Таллинне национальном конгрессе "Глобальные эстонцы" призвала граждан Эстонии по рождению защищать неотъемлемое право на гражданство, предусмотренное Конституцией.
«На людей, унаследовавших гражданство Эстонии по рождению своих родителей, нельзя оказывать давление, чтобы они отказались от гражданства. Это несправедливо и неразумно, кроме того, нуждается в изменении. Уже в Конституции четко сказано - гражданство Эстонии по рождению неотъемлемо», - пояснила Пентус-Розиманнус и добавила, что право на гражданство Эстонии после рождения не может быть продано каким-либо правительством.
В своем выступлении на национальном конгрессе Пентус-Розиманнус подчеркнула, что для Эстонии важно сохранить сильную глобальную сеть эстонцев, особенно в контексте старения населения и сохраняющейся глобальной напряженности, передает BNS.
«Более 200 тысяч эстонцев работают за пределами географических границ Эстонии. У каждого из них есть своя сеть, своя сфера влияния, которую очень сложно создать по формальным каналам государства. Но такие лидеры мнений в своей сети представляют большую ценность для небольшой страны в трудные, напряженные времена. Для того, чтобы такая национальная сеть безопасности переносилась в трудной ситуации, необходимо поддерживать и строить ее в менее сложные времена. Другого пути нет », - сказала вице-президент фракции Партии реформ.
По ее словам, вопрос неотъемлемости гражданства Эстонии после рождения должен быть поставлен в этом контексте. «Сокращение населения и старение будут грызть Европу предстоящие десятилетия. Мы будем довольно глупыми, если сознательно из-за наших собственных правил заставим граждан по рождению покинуть страну», - заявила Пентус-Розиманнус.