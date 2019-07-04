Полицейские в Йыхви так и не нашли потерянную камеру с важными данными

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, в фотоаппарате может быть необходимый для работы материал, поэтому полицейским важно найти камеру.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила Rus.Postimees, что о произошедшем сообщили в Инспекцию по защите данных, которая сейчас решает, возбуждать ли производство.

Напомним, что фотокамера Canon PowerShot SX270 была утеряна на улице Яама примерно в 10 часов утра в процессе работы полицейских 25 июня.