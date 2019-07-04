Полицейские в Йыхви так и не нашли потерянную камеру с важными данными

В Йыхви 25 июня в процессе работы пропала находившаяся в распоряжении патрульных полицейских фотокамера Canon PowerShot SX270. Она до сих пор не найдена.
По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, в фотоаппарате может быть необходимый для работы материал, поэтому полицейским важно найти камеру.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила Rus.Postimees, что о произошедшем сообщили в Инспекцию по защите данных, которая сейчас решает, возбуждать ли производство.
Напомним, что фотокамера Canon PowerShot SX270 была утеряна на улице Яама примерно в 10 часов утра в процессе работы полицейских 25 июня.
Человека, нашедшего камеру, просят сообщить об этом по номеру 112 или 5341 3479 или принести камеру в Йыхвиское отделение полиции по адресу Раху, 38.