Огромный дом продан по просто невероятной цене

Роскошное поместье площадью 5250 квадратных метров, расположенное в пригороде Лос-Анджелеса Холмби Хиллс, продали за рекордные для округа Лос-Анджелес 119,75 млн долларов. Об этом пишет realty.newsru.com со ссылкой на газету Los Angeles Times.
По данным издания, сделка по продаже поместья была заключена во вторник, 2 июля, а имя его нового владельца пока неизвестно. Дом, который является самым большим в округе и входит в число крупнейших особняков в США, был построен в 1991 году для продюсера Аарона Спеллинга. В 2011 году вдова Спеллинга продала поместье за 85 млн долларов дочери миллиардера Берни Экклстоуна Петре.
The largest home in LA, a 56,500-square-foot chateau in Holmby Hills, has sold for $120 million—the highest home price in L.A. County history. https://t.co/dbx2qEmj0i Article on @latimes by @LATHotProperty and @jflem94 pic.twitter.com/92nXYsRzQD— Groundbreaker (@GroundBreakerCo) 2 июля 2019 г.
Громадный дом построен на участке площадью почти в 2 гектара. В общей сложности в особняке 123 комнаты, включая 14 спален и 27 ванных комнат, комнату для хранения серебра с системой контроля влажности, комнату для обрезания цветов, парикмахерскую, солярий, игровую комнату, несколько комнат для упаковки подарков, комнату для дегустации французских вин и сыров, а также зал для боулинга с одной дорожкой и отдельной кладовкой для хранения обуви.
На территории поместья есть розовые сады, цитрусовые рощи, садовые скульптуры, фонтаны, пруды, бассейн, спа и теннисный корт. Обслуживанием дома и сада занимается персонал численностью в 30 человек.
Отметим, что сумма этой сделки является рекордной для штата Калифорния, но почти вдвое уступает недавнему американскому рекорду на рынке жилья: в январе этого года миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин приобрелроскошный пентхаус в Нью-Йорке за 238 млн долларов. Предыдущий рекорд США был установлен в 2014 году, когда менеджер хедж-фонда Барри Розенштейн купил дом в окрестностях Нью-Йорка за 137 млн долларов. Если же говорить о мировых рекордах, то самой дорогой сделкой с жильем считается покупка дома в Гонконге в 2017 году за 361 млн долларов.