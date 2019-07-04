Огромный дом продан по просто невероятной цене

По данным издания, сделка по продаже поместья была заключена во вторник, 2 июля, а имя его нового владельца пока неизвестно. Дом, который является самым большим в округе и входит в число крупнейших особняков в США, был построен в 1991 году для продюсера Аарона Спеллинга. В 2011 году вдова Спеллинга продала поместье за 85 млн долларов дочери миллиардера Берни Экклстоуна Петре.

Громадный дом построен на участке площадью почти в 2 гектара. В общей сложности в особняке 123 комнаты, включая 14 спален и 27 ванных комнат, комнату для хранения серебра с системой контроля влажности, комнату для обрезания цветов, парикмахерскую, солярий, игровую комнату, несколько комнат для упаковки подарков, комнату для дегустации французских вин и сыров, а также зал для боулинга с одной дорожкой и отдельной кладовкой для хранения обуви.

На территории поместья есть розовые сады, цитрусовые рощи, садовые скульптуры, фонтаны, пруды, бассейн, спа и теннисный корт. Обслуживанием дома и сада занимается персонал численностью в 30 человек.