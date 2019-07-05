США просят федеральный суд отклонить иск Huawei

Компания Huawei обратилась в федеральный суд в Техасе в начале марта, поскольку сочла закон, ограничивающий ее американский бизнес, неконституционным, пишет ixbt.com.

Давление, которое испытывает китайский производитель, является частью продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Президент Дональд Трамп недавно согласился ослабить ограничения, наложенные на Huawei, но это были пустые слова.