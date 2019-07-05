США просят федеральный суд отклонить иск Huawei

Правительство США подало ходатайство о прекращении судебного разбирательства по иску, поданному китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies. В иске утверждается, что Соединенные Штаты действовали незаконно, когда внесли продукцию Huawei в черный список.
Компания Huawei обратилась в федеральный суд в Техасе в начале марта, поскольку сочла закон, ограничивающий ее американский бизнес, неконституционным, пишет ixbt.com.
Давление, которое испытывает китайский производитель, является частью продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Президент Дональд Трамп недавно согласился ослабить ограничения, наложенные на Huawei, но это были пустые слова.
По словам представителей администрации Трампа, высшие представители двух стран организуют возобновление переговоров на следующей неделе.