Пт, 5.07.2019
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США просят федеральный суд отклонить иск Huawei

Huawei mure

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Правительство США подало ходатайство о прекращении судебного разбирательства по иску, поданному китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies. В иске утверждается, что Соединенные Штаты действовали незаконно, когда внесли продукцию Huawei в черный список.

Компания Huawei обратилась в федеральный суд в Техасе в начале марта, поскольку сочла закон, ограничивающий ее американский бизнес, неконституционным, пишет ixbt.com.

Давление, которое испытывает китайский производитель, является частью продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Президент Дональд Трамп недавно согласился ослабить ограничения, наложенные на Huawei, но это были пустые слова.

По словам представителей администрации Трампа, высшие представители двух стран организуют возобновление переговоров на следующей неделе.

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