Видео: на Певческом празднике агрессивная женщина устроила драку

У медицинской службы, которая вчера находилась на Певческом поле, день прошел по плану. Поскольку на территории было больше чем обычно людей, было также немного больше обращений с незначительными проблемами. Несмотря на это, медицинская служба все-таки напоминает зрителям, которые придут сегодня, что во время всего праздничного дня нужно пить больше жидкости, и обязательно хорошо поесть, чтобы длинный день прошел как можно более гладко.

Совсем без происшествий на празднике не обошлось: охрана передала полиции женщину, которая стала проявлять агрессию и устроила драку, сообщает Postimees. По словам очевидцев, дама вышла на закрытую территорию перед сценой и не хотела ее покидать. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.

Kaklus kontserdi ajal. Põhjus miks “Me oleme põhjamaa lapsed” kordusesse läks. Tädil lasti seal mingi 10 min enne etelda. pic.twitter.com/FtLN9Aw1DD — Merlis Nõgene (@merlisnogene) 6 июля 2019 г.