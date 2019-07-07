Видео: на Певческом празднике агрессивная женщина устроила драку

По данным оперативных служб, как торжественное шествие, так и концерт прошли спокойно. Хотя и не обошлось без небольших происшествий.
У медицинской службы, которая вчера находилась на Певческом поле, день прошел по плану. Поскольку на территории было больше чем обычно людей, было также немного больше обращений с незначительными проблемами. Несмотря на это, медицинская служба все-таки напоминает зрителям, которые придут сегодня, что во время всего праздничного дня нужно пить больше жидкости, и обязательно хорошо поесть, чтобы длинный день прошел как можно более гладко.
Совсем без происшествий на празднике не обошлось: охрана передала полиции женщину, которая стала проявлять агрессию и устроила драку, сообщает Postimees. По словам очевидцев, дама вышла на закрытую территорию перед сценой и не хотела ее покидать. Видео инцидента было опубликовано в Twitter.
Kaklus kontserdi ajal. Põhjus miks “Me oleme põhjamaa lapsed” kordusesse läks. Tädil lasti seal mingi 10 min enne etelda. pic.twitter.com/FtLN9Aw1DD— Merlis Nõgene (@merlisnogene) 6 июля 2019 г.
В основном полиции пришлось заниматься потерянными вещами, и детьми, которые заблудились. Организаторы напоминают, что у входов на Певческое поле помимо охранников G4S также дежурят помощники, которые направляют и помогают посетителям, а также раздают маленьким детям браслеты на руку, на которые родитель может написать свой номер телефона. Если ребенок потеряется в толпе из виду, то с помощью контакта, оставленного на браслете, можно быстро найти родителя или сопровождающего. Такие браслеты можно спросить также в инфопункте, который находится у ворот Ору.