Мартин Хельме получил штраф

Помимо председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме за агитацию в день выборов в Европейский парламент оштрафовали также его сына Мартина и радиостанцию TRE Raadio, передает Rus.ERR.
В рамках делопроизводства о проступке полиция выписала радиостанции штраф в размере 140 евро за выход в эфир 26 мая передачи "Поговорим о деле" ("Räägime asjast"), сообщил в понедельник, 8 июля, портал новостей вещания ERR.ee.
Ведущие передачи - политики Март и Мартин Хельме - оштрафованы на 128 евро каждый.
Ранее, как писал rus.err.ee, Март Хельме говорил, что у него нет претензий к правоохранительным органам.
По словам Хельме-старшего, запись передачи проходила в пятницу, и в тот момент ни он, ни его сын Мартин не подумали, что в эфир она пойдет в воскресенье - в день голосования на выборах в Европейский парламент.