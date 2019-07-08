Мартин Хельме получил штраф

В рамках делопроизводства о проступке полиция выписала радиостанции штраф в размере 140 евро за выход в эфир 26 мая передачи "Поговорим о деле" ("Räägime asjast"), сообщил в понедельник, 8 июля, портал новостей вещания ERR.ee .

Ранее, как писал rus.err.ee, Март Хельме говорил, что у него нет претензий к правоохранительным органам.

По словам Хельме-старшего, запись передачи проходила в пятницу, и в тот момент ни он, ни его сын Мартин не подумали, что в эфир она пойдет в воскресенье - в день голосования на выборах в Европейский парламент.