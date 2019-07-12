Фото: нескромное жилище Татьяны Навки и ее мужа

Роскошная вилла расположена в девяти километрах от МКАД на Новорижском шоссе в элитном поселке Третья Охота. Общая площадь участка составляет 94 сотки, ландшафтным дизайном занимались профессионалы. Участок окружен высокими деревьями, которые полностью перекрывают обзор как со стороны улицы, так и со стороны ближайших соседей. При въезде на территорию организована площадка на несколько автомобилей, также на участке есть благоустроенный гараж на две машины, гостевой домик для друзей и домик для прислуги.

ФОТО: housechief.ru

Общая площадь дома составляет 800 м², его размеры шокируют. На первом этаже расположена гостиная, оформленная в современном эклектичном стиле: в одном пространстве переплетены хай-тек и арт-деко, есть даже небольшие детали из классики. Основной цвет – белый, который дополняет грамотная комбинация с красным и серым.

ФОТО: housechief.ru

Столовую украшает настоящий персидский ковер, а также мебель из натуральной кожи в темно-серой гамме с красными вставками по бокам. Потолок отделан панелями из древесины, глянец которой увеличивает и без того немаленькую площадь. Дополняют оформление цветы в роскошных кашпо. Комната отдыха дополняет столовую и сочетается с ней по цвету. Огромные панорамные окна во всем доме наполняют его светом и воздухом.