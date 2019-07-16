Внимание розыск! Пропала 90-летняя женщина

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 90-летней женщины, которая вчера днем ушла из дома призрения в волости Эльва в неизвестном направлении.
Вчера, 15 июля, около 21:00 полиция получила сообщение, что 90-летняя женщина, имеющая проблемы со здоровьем, не вернулась в расположенный в волости Эльва дом призрения.
Полиция провела поиски и, выстроившись в цепочку, прочесала район вместе со служебными собаками, но найти пропавшую так и не удалось. А поскольку пребывающая в помешательстве женщина могла далеко уйти, полиция дополнительно поверила еще и город Эльва. Поиски продолжаются.
На женщине худощавого телосложения было цветное платье-халат. Тех, кто видел изображенного на фото человека, полиция просит звонить по номеру 112.