Внимание розыск! Пропала 90-летняя женщина

Вчера, 15 июля, около 21:00 полиция получила сообщение, что 90-летняя женщина, имеющая проблемы со здоровьем, не вернулась в расположенный в волости Эльва дом призрения.

Полиция провела поиски и, выстроившись в цепочку, прочесала район вместе со служебными собаками, но найти пропавшую так и не удалось. А поскольку пребывающая в помешательстве женщина могла далеко уйти, полиция дополнительно поверила еще и город Эльва. Поиски продолжаются.