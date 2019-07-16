Еврокомиссия отправляет молодежь в путешествие по Европе

В этом году Еврокомиссия организует две разные поездки в государства-члены Европейского Союза, где представится возможность ознакомиться с разными регионами, культурами и людьми, сообщил BNS пресс-секретарь Центра государственной поддержки.

Разыскиваются молодые люди, которые сформировали бы две команды из четырех человек и путешествовали бы по Европе по двум маршрутам: одна команда из Швеции на Канарские острова, а другая - из Ирландии на Кипр. Период путешествия с 23 августа по 29 сентября.

«Если вам нравится путешествовать, вы любите новые приключения и хотите встретить интересных людей со всего мира, а также можете творчески запечатлеть все это с помощью камеры или телефона, то этот авантюрный маршрут именно для вас», - отметил пресс-секретарь.

Путешественниками могут стать граждане ЕС или его резиденты в возрасте 18-30 лет с действительным документом, удостоверяющим личность. Следует иметь в виду, что необходима готовность путешествовать в период с 23 августа по 29 сентября.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму и добавить одноминутное видео с представлением о себе и пояснением, почему вы хотите отправиться в поездку. Стоит добавить несколько примеров из своей работы, которые смогут поддержать заявку.

Заявку можно подать до 24 июля, и, по словам пресс-секретаря, получено уже несколько тысяч заявок от молодежи со всей Европы.