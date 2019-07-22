Претендент на пост британского премьера Джонсон выступает за свободную торговлю с ЕС

"Существует много возможностей, чтобы найти необходимые решения", - написал консервативный политик в своей колонке для издания The Telegraph, опубликованной в воскресенье, 21 июля.

По словам Джонсона, к необходимому компромиссу можно прийти в рамках договора о свободной торговле, переговоры о котором он намерен вести с Брюсселем после выхода Великобритании из ЕС. Кроме того, политик затронул и вопрос потенциального пограничного контроля между Ирландией и Северной Ирландией. "Если уж человек 50 лет назад смог найти способ слетать на Луну и обратно, то у нас определенно есть технология того, как решить вопрос с границей Северной Ирландии - единственной проблемой на пути у сделки по "Брекзиту", - заявил Борис Джонсон.

В свою очередь, политик подчеркнул, что Великобритания намерена выйти из состава ЕС к 31 октября, для чего "безусловно, есть технология". "То, что нам нужно сейчас, - это воля и стимул", - отметил Джонсон.

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