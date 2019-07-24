Названо условие для признания Россией республик Донбасса

В статье для «Военно-промышленного курьера» он написал, что президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не должен после выборов в Верховную раду отказываться от выполнения Минских соглашений.

Сколько бы ни говорили, что в парламент Украины пришли новые люди, надо понимать: идеи они исповедуют старые, — отметил Жарихин.

Он выразил уверенность, что парламент останется таким же радикально настроенным, как и предыдущий, и при этом будет менее опытным и профессиональным, сообщает News.ru.

Жарихин также констатировал, что Зеленский фактически отказался выполнять Минские соглашения в той форме, в которой они были подписаны. Кроме того, эксперт усомнился в том, что новый состав Рады вообще сможет набрать нужное число голосов для внесения изменений в закон о госязыке в Донбассе, что необходимо для соблюдения Минских соглашений.