"Барселона" готовится к масштабной распродаже

Руководство сине-гранатовых рассчитывает выручить 150 миллионов евро в результате сделок. Отмечается, что «Барселону» могут покинуть бразильцы Филиппе Коутиньо, Малколм и Рафинья Алькантара. Также в клубе готовы рассмотреть предложения по покупке хорвата Ивана Ракитича, французского защитника Самюэля Умтити и чилийца Артура Видаля.

Задачей руководства «Барселоны» стало сокращение разрыва между тратами и доходами. По данным Voetbal International, после приобретения французского хавбека Антуана Гризманна за 120 миллионов евро, каталонский клуб стал самым расточительным клубом Европы. «Барселона» потратила 1,08 миллиарда евро за последние пять лет.