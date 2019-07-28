В Пярну ребенка унесло в море на надувном круге

Вчера, 27 июля, около 13.20 было получено сообщение, что районе Рейю ребенка унесло вместе с надувным кругом в море. Благодаря бдительным людям на пляже ребенку помогли вернуться на берег, пишет Pärnu Postimees.
Морская полиция позднее обнаружила надувной розовый фламинго далеко от берега и вернула надувной круг его владельцу уже на пляже, сообщает старший спасатель Пярнуской береговой охраны G4S Калли Ломб.
Департамент полиции напоминает, что надувные плавательные средства не обеспечивают безопасность. Надувные круги, матрацы и другие плавательные атрибуты очень легкие и могут быть унесены в море ветром или течением.