Вс, 28.07.2019
Храбрые эстонские солдаты освободили жителей Печор, которые были захвачены красными кровопийцами. Яак Мадисон
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Пярну ребенка унесло в море на надувном круге

В Пярну ребенка унесло в море на надувном круге

Ujumisrõngad, madratsid ja muud niisugused vahendid on kerged ning lainetuse või tuulega võivad kergesti merele triivida.

ФОТО: Kamilla Selina Lepik

Вчера, 27 июля, около 13.20 было получено сообщение, что районе Рейю ребенка унесло вместе с надувным кругом в море. Благодаря бдительным людям на пляже ребенку помогли вернуться на берег, пишет Pärnu Postimees.

Морская полиция позднее обнаружила надувной розовый фламинго далеко от берега и вернула надувной круг его владельцу уже на пляже, сообщает старший спасатель Пярнуской береговой охраны G4S Калли Ломб.

Департамент полиции напоминает, что надувные плавательные средства не обеспечивают безопасность. Надувные круги, матрацы и другие плавательные атрибуты очень легкие и могут быть унесены в море ветром или течением.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ