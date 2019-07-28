В Йыгевамаа погиб мотоциклист, пассажир в тяжелом состоянии в больнице

Сегодня в 12.45 произошло ДТП в Муствеэ, Йыгевамаа, в результате которого погиб 47-летний мотоциклист.
По первоначальным данным, мотоцикл на левом повороте занесло вправо и он вылетел с дороги. Управлявший мотоциклом 47-летний мужчина погиб на месте от полученных травм, 51-летний пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Экспертиза покажет возможное опьянение водителя. На отрезке дороги максимально разрешена скорость 50 км/ч.
По словам оперативного дежурного Лыунаской префектуры Арго Турба, пока что рано утверждать, при каких обстоятельствах погибший вылетел с дороги и какой была скорость мотоцикла в момент ДТП. На данный момент установлено, что у водителя были права соответствующей категории, на водителе был надет шлем, однако шлема не было на пассажире.
«Хотя хорошая погода и хорошее состояние дороги снижают ощущение опасности у водителей, не теряйте бдительность в дорожном движении и удерживайте скорость в установленных пределах. Важно также, чтобы мотоциклисты и их пассажиры использовали требуемые правилами защитные шлемы», – сказал оперативный дежурный.