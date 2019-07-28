В Йыгевамаа погиб мотоциклист, пассажир в тяжелом состоянии в больнице

По первоначальным данным, мотоцикл на левом повороте занесло вправо и он вылетел с дороги. Управлявший мотоциклом 47-летний мужчина погиб на месте от полученных травм, 51-летний пассажир доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Экспертиза покажет возможное опьянение водителя. На отрезке дороги максимально разрешена скорость 50 км/ч.

По словам оперативного дежурного Лыунаской префектуры Арго Турба, пока что рано утверждать, при каких обстоятельствах погибший вылетел с дороги и какой была скорость мотоцикла в момент ДТП. На данный момент установлено, что у водителя были права соответствующей категории, на водителе был надет шлем, однако шлема не было на пассажире.