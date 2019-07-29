Полиция ищет очевидцев аварии с мотоциклом

Около полудня 27 июля на 6-м километре шоссе Йыгева-Паламузе-Сааре в волости Йыгева произошла авария, в которой столкнулись легковой автомобиль Kia Sorento и мотоцикл Ducati Monster.
Поскольку в это время на данном участке дороги проходил парад мотоциклетного мероприятия Jõgevatreff, есть основания полагать, что кто-то стал очевидцем происшествия или может предоставить запись аварии с видеорегистратора.
Всех очевидцев просят связаться с полицией по телефону 77 68 459, 612 3000 или по электронной почте sulev.jyrgenson@politsei.ee.