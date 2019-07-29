В Эстонии пассажиры парома оказались в ловушке на два часа

По словам пресс-секретаря Elektrilevi Пеэтера Лийги, сбой произошел на подстанции Трийги в 17.15. «В 19.42 большинству клиентов удалось восстановить электричество, однако порт Трийги так и остался без электричества. Там оно было восстановлено полностью к 23.20», - сказал он.

По словам директора порта Трийги Мати Пыльда, пассажиры не могли сойти с парома Soela, поскольку не открывалась аппарель парома. «Путешественники были закрыты на пароме примерно в течение двух часов. Ничего страшного не было, люди просто нервничали, что в этом случае оправдано», - сказал Мати Пыльд.

Он добавил, что вся судовая атрибутика работает на электронике и без электричества сгрузить автомашины невозможно.