Пн, 29.07.2019
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В Эстонии пассажиры парома оказались в ловушке на два часа

Паром Soela. Иллюстративное фото.

ФОТО: Veeteede amet

В воскресенье на Сааремаа в районе Лейзи произошел сбой в подаче электричества, оставивший без электричества более 290 клиентов, в числе которых был порт Трийги, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

По словам пресс-секретаря Elektrilevi Пеэтера Лийги, сбой произошел на подстанции Трийги в 17.15. «В 19.42 большинству клиентов удалось восстановить электричество, однако порт Трийги так и остался без электричества. Там оно было восстановлено полностью к 23.20», - сказал он.

По словам директора порта Трийги Мати Пыльда, пассажиры не могли сойти с парома Soela, поскольку не открывалась аппарель парома. «Путешественники были закрыты на пароме примерно в течение двух часов. Ничего страшного не было, люди просто нервничали, что в этом случае оправдано», - сказал Мати Пыльд.

Он добавил, что вся судовая атрибутика работает на электронике и без электричества сгрузить автомашины невозможно.

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