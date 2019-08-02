Профсоюзы: государство не должно брать дивиденды с Omniva, чьи работники трудятся за минималку

- Правительство решило взять из Omniva в этом году 1,6 млн дивидендов
- Универсальная почтовая услуга принесет фирме 40 миллионов убытков
- Работники чувствуют, что выплата дивидендов происходит за их счет
«Несправедливо требовать у находящейся в государственной собственности фирмы дивиденды, когда большая часть работников получает зарплату около минимальной и оказание универсальной почтовой услуги из года в год приносит убытки», - значится в обращении профсоюзов к трем министрам.
Председатель Эстонского профсоюза работников связи и обслуживания Кадри Кангур и глава Эстонского профсоюза работников транспорта и дорог Юллар Каллас подписали соответствующее обращение к премьер-министру Юри Ратасу, министру внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго и министру финансов Мартину Хельме еще 5 июня, однако обнародовано оно было лишь теперь, пишет Postimees.
На этой неделе Департамент конкуренции сообщил, что на конкурсе универсальной почтовой услуги победителем был признан единственный участник, Omniva, которая продолжит оказывать услугу до 2024 года. 6 июня, через день после обращения профсоюза, министерство разослало пресс-релиз, в котором Кинго подтверждает необходимость повысить зарплату почтовым работникам Omniva.
«Естественно, я поддерживаю повышение зарплат почтовым работникам, мы будем искать возможные решения и рассмотрим темы, связанные с реорганизацией почтовой сети, в ближайшее время на отдельных совещаниях», - пообещала Кинго спустя день после обращения профсоюзов.
В то же время министр призвала Министерство экономики и Eesti Post приложить совместные усилия, чтобы периодика по-прежнему попадала к подписчику шесть дней в неделю несмотря на давление цен.
Профсоюзы: государство должно модернизировать Закон о почте
Профсоюзы работников связи и обслуживания и транспортников хотят встретиться с членами правительства и Omniva, чтобы получить информацию относительно позиции государства как собственника о развитии Eesti Post.
«Предыдущая встреча с министром Рене Таммисте дала надежду, что министерство продолжит искать решения несмотря на смену министров и введет нового министра в курса дела. Мы были готовы дать время, чтобы госпожа Кинго смогла войти в курс почтовых дел. Увы, новости последних дней подстегнули нас, и мы хотим встречи при первой возможности», - отмечают Кангур и Каллас в совместном обращении.
Напомним, главные редакторы эстонских изданий потребовали соблюдать Закон о почте и вовремя доставлять прессу на дом в предусмотренные законом дни. Департамент конкуренции также обязан госкомпанию привести качество услуги доставки срочных посылок в соответствие с законом не позднее начала следующего года.
Профсоюзы годами обращали внимания государства и Eesti Post на то, что в нынешнем виде универсальная почтовая услуга нежизнеспособна.
«Несправедливо требовать у находящейся в госсобственности фирмы дивиденды, когда большая часть работников получает зарплату около минимальной и оказание универсальной почтовой услуги из года в год приносит убытки», - отметили профсоюзы.
Работники напрямую чувствуют, что выплата дивидендов происходит за их счет
Чтобы облегчить ситуацию, профсоюзы предложили формировать цену марки и осуществлять процессы оказания универсальной почтовой услуги в соответствии с расходами, а также модернизировать Закон о почте.
«Профсоюзы не дают оценки качеству руководства или правильности решений, а лишь обращают внимание государства как собственника на то, что качество почтовой услуги во многом связано с мотивацией работников. В случае предприятия, находящегося в государственной собственности, от него ждут, что оно своей деятельностью и принципами будет подавать пример другим работодателям и будет действовать как социально ответственное предприятие», - значится в обращении.
Почтовая услуга принесет Eesti Post за пять лет 40 миллионов убытков
В прошлом году государство увеличило дотацию доставки на дом на полмиллиона и теперь ее величина составляет 1,8 миллиона евро в год. По мнению Omniva, этого мало. Универсальная почтовая услуга и доставка периодики принесли в 2018 году Eesti Post убытки в размере 4,9 миллиона евро, в течение следующих пяти лет убытки составят приблизительно свыше 40 миллионов евро.
Большую часть убытков Eesti Post до сих пор покрывала за счет прибыли от других коммерческих услуг, однако, по мнению правления и совета предприятия, эта модель более не жизнеспособна.
У каждого предприятия, будь оно государственным или частным, помимо обязанностей перед собственником есть обязанности перед работниками и клиентами. Eesti Post должна быть в состоянии платить работникам конкурентоспособную и достойную зарплату и предлагать клиентам качественную услугу. В случае универсальной почтовой услуги это означает, что государство как заказчик услуги должно обеспечить цены, сообразные с расходами, и компенсацию неразумных убытков, как это и предусматривает Закон о почте.
Государство как собственник предусматривает, что наряду с оказанием универсальной почтовой услуги, исходящей из общественного интереса, Eesti Post должна функционировать как прибыльное предприятие. Кроме того, министр выразил поддержку пожеланию фирмы повысить зарплаты работников и качество услуги. Чтобы эти цели были достигнуты, должно измениться и ценообразование универсальной почтовой услуги со стороны заказчика.
Председатель совета Eesti Post Бо Хенриксон