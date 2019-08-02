Профсоюзы: государство не должно брать дивиденды с Omniva, чьи работники трудятся за минималку

Почтовая услуга принесет Eesti Post за пять лет 40 миллионов убытков

В прошлом году государство увеличило дотацию доставки на дом на полмиллиона и теперь ее величина составляет 1,8 миллиона евро в год. По мнению Omniva, этого мало. Универсальная почтовая услуга и доставка периодики принесли в 2018 году Eesti Post убытки в размере 4,9 миллиона евро, в течение следующих пяти лет убытки составят приблизительно свыше 40 миллионов евро.

Большую часть убытков Eesti Post до сих пор покрывала за счет прибыли от других коммерческих услуг, однако, по мнению правления и совета предприятия, эта модель более не жизнеспособна.

У каждого предприятия, будь оно государственным или частным, помимо обязанностей перед собственником есть обязанности перед работниками и клиентами. Eesti Post должна быть в состоянии платить работникам конкурентоспособную и достойную зарплату и предлагать клиентам качественную услугу. В случае универсальной почтовой услуги это означает, что государство как заказчик услуги должно обеспечить цены, сообразные с расходами, и компенсацию неразумных убытков, как это и предусматривает Закон о почте.

Государство как собственник предусматривает, что наряду с оказанием универсальной почтовой услуги, исходящей из общественного интереса, Eesti Post должна функционировать как прибыльное предприятие. Кроме того, министр выразил поддержку пожеланию фирмы повысить зарплаты работников и качество услуги. Чтобы эти цели были достигнуты, должно измениться и ценообразование универсальной почтовой услуги со стороны заказчика.

Председатель совета Eesti Post Бо Хенриксон