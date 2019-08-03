США отменят санкции против РФ при выполнении Москвой ряда условий

В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем. Эти гарантии должны быть подтверждены международными экспертами.

Кроме того, Вашингтон настаивает на том, что Россия должна выплатить компенсации пострадавшим в результате инцидента в Солсбери, сообщает News.ru со ссылкой на РИА Новости.