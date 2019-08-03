Сб, 3.08.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

США отменят санкции против РФ при выполнении Москвой ряда условий

Флаг США у посольства в Москве. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anton Novoderežkin/TASS/Scanpix

Новые санкции в отношении России могут быть отменены не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем. Эти гарантии должны быть подтверждены международными экспертами.

Кроме того, Вашингтон настаивает на том, что Россия должна выплатить компенсации пострадавшим в результате инцидента в Солсбери, сообщает News.ru со ссылкой на РИА Новости.

Второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступает в силу с 19 августа. Ограничения касаются госдолга и предоставления кредитов РФ международными организациями

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