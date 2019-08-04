Март Хельме предрек Партии реформ скорую смерть

«Начну с плохой новости – дней эдак сто назад кто-то провозгласил сто дней, свободных от ненависти. Мы обратили внимание, что эти сто свободных от ненависти дней послужили усилиям по свержению правительства и в первую очередь выкорчевыванию из правительства нашей партии. И это по той единственной причине, что мы являемся единственной партией, жаждущей перемен в Эстонской республике. Кое-чего мы сумели добиться. Плохая новость в том, что в течение ста дней мы увидели, как против нас работают все СМИ и различные институты, поскольку все они хотят, чтобы дела шли бы и дальше так, как до сего времени они шли в Эстонской республике», – сказал Хельме.

По его слова, противники EKRE действуют по указке крупных корпораций – марионеток Европейского Союза и зарясь на большие деньги, передает BNS.

«Народ Эстонии для них стоит на пятом по значимости месте. А мы — те, кто первым заявил: народ Эстонии – это те, для кого создано это государство, чье благополучие должно быть на первом месте и чья безопасность — важнейший категорический императив. Мы видим, что за все это мы ежедневно подвергаемся клевете и поруганию, наши слова искажаются, с ними делают, что хотят», – подчеркнул Хельме.

Хорошая новость, по его словам, в том, что с каждым днем, который EKRE проводит в правительстве, старая система умирает и увядает. «Партия реформ умирает, поскольку она не у власти, рычаги управления не в ее руках. Пик этой хорошей новости в том, что – этими слухами полнится эстонская земля их первых уст – политики Партии реформ ездят по стране, мобилизуют своих избирателей и приспешников всех мастей, но делают это, сетуя — если по осени нынешнее правительство свалить не удастся, Партии реформ придет конец. Что может возразить против этого Эстония, если партия, загнавшая страну в самый глубокий застой, отправится наконец на кладбище затонувших кораблей, где уже покоится Коалиционная партия и целый ряд других!», – отметил Хельме.

По его словам, EKRE предстоит еще трудный период, поскольку партии противостоят крупные силы, не желающие видеть, что Эстония должна быть национальным государством в Европейском Союзе, но хотят, чтобы Эстония стала бы полукровной провинцией в империи под названием ЕС. «Эти силы хотят дать нам бой, поэтому я, используя военную терминологию, ставлю боевые задачи всем нашим подразделениям на Сааремаа, в Вирумаа, в Вырумаа, на Хийумаа, в Вильяндиском уезде и в каждом уголке Эстонии. Уже сегодня нам надо готовиться к местным выборам. Они станут серьезным полем битвы», – заявил Хельме.

«От результата этой битвы зависит очень много, зависит, что станет с Эстонией дальше. Мы должны вернуть местные самоуправления, отобрав их у тех сил, которые допустили обескровливание Эстонии и которые не заинтересованы в том, чтобы эта страна вновь наполнилась активными жителями Эстонии, которые только хотят строить один небоскреб за другим в Таллинне. Мы должны вернуть себе Эстонию. Нам, народу этой страны, необходимо вернуть себе власть в Эстонии», - заявил Хельме.

Хельме в своей речи также отметил, что партия намерена усилить работу с молодежью.

Что касается риторики партии, то Хельме заявил, что ни EKRE, ни Центристская партии не должны извиняться за свою риторику, когда новости искажены, вырваны из контекста, преувеличены и ложны.