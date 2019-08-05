Пн, 5.08.2019
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На линию Таллинн-Нарва хочет выйти новый автобусный перевозчик

Салон автобуса. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Lev Dolgachov/PhanterMedia/Scanpix

Зарегистрированное в Раквере предприятие RTX Lines OÜ хочет начать обслуживать пассажирскую линию по маршруту Таллинн-Нарва, пишет Rus.ERR.

Согласно ходатайству, представленному в конце прошлой недели Департаменту шоссейных дорог, фирма с 1 сентября хочет приступить к пассажирским перевозкам по маршруту Таллинн-Раквере-Йыхви-Силламяэ-Нарва.

Линия будет ежедневной. Частота курсирования - раз в сутки. По пути следования запланировано 13 остановок.

Время отправления из Таллинна в Нарву - 17:55. Прибытие в конечный пункт - 21:05. 

Время отправления из Нарвы в Таллинн - 13:25, прибытие в конечный пункт - 16:25.

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