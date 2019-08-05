На линию Таллинн-Нарва хочет выйти новый автобусный перевозчик

Согласно ходатайству, представленному в конце прошлой недели Департаменту шоссейных дорог, фирма с 1 сентября хочет приступить к пассажирским перевозкам по маршруту Таллинн-Раквере-Йыхви-Силламяэ-Нарва.

Линия будет ежедневной. Частота курсирования - раз в сутки. По пути следования запланировано 13 остановок.

Время отправления из Таллинна в Нарву - 17:55. Прибытие в конечный пункт - 21:05.