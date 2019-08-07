Фото: смотрите, какую стильную квартиру в Ида-Вирумаа продают расставшиеся супруги Репинские

Трехкомнатная квартира площадью 62,6 квадратных метров находится в построенном в 1955 году доме. Максимальный комфорт и домашний уют создает каждая деталь интерьера,подобранная тщательно и с любовью. Со вкусом обставленная гостиная соединена с функциональной кухонной зоной, в коридоре установлен вместительный встроенный шкаф.



ФОТО: City24

Основательная и капитальная реконструкция квартиры произведена в 2018 году. В ходе строительных работ были заменены полы, смонтирована новая электропроводка, подведены новые трубы и установлены радиаторы, сохранены и отреставрированы оригинальные высокие потолки с изящной лепниной. Некоторые детали интерьера и мебель выполнены по индивидуальному заказу и привезены из-за рубежа.

ФОТО: City24

Расходы на содержание квартиры весьма разумны. Летом они составляют около 60-70 евро, зимой около 150-190 евро в месяц.

ФОТО: City24