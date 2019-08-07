В здании вокзала Хельсинки пожар: причина необычная

Спасательный центр Хельсинки сообщил о пожаре на железнодорожном вокзале Хельсинки, пишет Yle. Сейчас ситуация под контролем.
Информация о возгорании поступила в Службу спасения около 11.30. На место происшествия прибыли девять бригад спасателей. Полиция направила людей к выходу, чтобы пожарные смогли оценить масштабы пожара.
Служба спасения сообщила о том, что главный зал вокзального помещения был заполнен черным дымом. Однако, ситуацию удалось взять под контроль и в данный момент ведутся работы по проветриванию помещения.
Как сообщила Служба спасения, причиной пожара стал загоревшийся морозильник.
Согласно информации VR, пожар не должен отразиться на графике движения поездов.