Ср, 7.08.2019
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В здании вокзала Хельсинки пожар: причина необычная

Вокзал Хельсинки.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM / EMF / SCANPIX

Спасательный центр Хельсинки сообщил о пожаре на железнодорожном вокзале Хельсинки, пишет Yle. Сейчас ситуация под контролем.

Информация о возгорании поступила в Службу спасения около 11.30. На место происшествия прибыли девять бригад спасателей. Полиция направила людей к выходу, чтобы пожарные смогли оценить масштабы пожара.

Служба спасения сообщила о том, что главный зал вокзального помещения был заполнен черным дымом. Однако, ситуацию удалось взять под контроль и в данный момент ведутся работы по проветриванию помещения.

Как сообщила Служба спасения, причиной пожара стал загоревшийся морозильник.

Согласно информации VR, пожар не должен отразиться на графике движения поездов.

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