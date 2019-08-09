В Латвии избитый велосипедным замком мужчина скончался в больнице

В среду, 7 августа, полиция сообщила, что вечером понедельника у магазина в Зиепниеккалнсе произошел конфликт между велосипедистом и компанией из трех незнакомцев.

Согласно информации, имеющейся на тот момент в распоряжении полиции, один мужчина купил в магазине сигареты, а другие - алкоголь. Когда все они вышли из магазина, троица подошла к мужчине с сигаретами и попросила дать закурить. Эта просьба очень разозлила покупателя сигарет 1977 года рождения, и между ними завязался конфликт, в результате которого владелец сигарет сильно ударил велосипедным замком одного из мужчин, а также попытался ударить его друга.

Случившееся заметил охранник магазина, который разнял мужчин и вызвал полицию, которая задержала нарушителя на месте преступления и доставила в участок. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.

В программе телеканала LNT Degpunktā упоминалось, что мужчины, просившие сигареты, первыми начали пускать в ход кулаки, и действия велосипедиста были самообороной.

Однако сегодня, 9 августа, полиция обратила внимание на то, что информация, полученная в ходе следствия противоречит той, что прозвучала в эфире телепередачи.

В ходе расследования не подтвердилось, что подозреваемому были нанесены телесные повреждения. Во время осмотра на его теле не было обнаружено ни малейших следов ударов.

В результате допроса подозреваемого, двух других участников конфликта и очевидцев полиция также не получила информации о физическом нападении на велосипедиста.

"Таким образом, произошедшее сейчас нельзя назвать самообороной. Мы напоминаем, что самооборона в любом случае должна быть соразмерной", - указала полиция.