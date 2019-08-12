Расходы клиентов выросли в два раза: компания Eesti Loto попалась на жульничестве?

C 1 августа компания повысила в два раза цены на стандартные билеты популярной лотерейной игры Bingo Loto. Если до сих пор стандартный билет M-лото стоил два евро, после изменений он подорожал до четырех евро.

Изменение означает и то, что при покупке билетов с помощью мобильной услуги М-лото предприятие предлагает автоматически единственной возможностью билеты за четыре евро вместо прежних билетов за два евро.

Мошенничество состоит в том, что в ходе обновлений Eesti Loto исключило из предшествующего покупке в М-лото аудиосообщения оповещение о стоимости и количестве приобретаемых билетов. До 1 августа покупателю до подтверждения покупки говорили, что он хочет купить два билета по цене в два евро.

Таким образом, клиент сейчас наверняка не знает, по какой цене и в каком количество билеты он приобретает.

В то же время, в случае приобретения билетов Eurojackpot или Vikinglotto предварительное оповещение о стоимости и количестве билетов осталось. Услышать различие в продаже билетов Bingo Loto и Vikinglotto можно в этом клипе:

Так постоянные игроки в августе только после покупки билетов Bingo Loto обнаружили, что госпредприятие получила от них сумму в два раза больше.

Компании Eesti Loto жаль

Пресс-секретарь Eesti Loto Аннели Луйкмель сказала Postimees, что недочет действительно возник.

«К сожалению, во время изменения игры, эта корректировка действительно не была произведена», - сказала она.

Компания теперь обещает исправить ошибку.