Расходы клиентов выросли в два раза: компания Eesti Loto попалась на жульничестве?

Предприятие Eesti Loto начало вводить в заблуждение любителей азартных игр, когда перестало во время покупки по телефону оповещать о выросшей в два раза цене на билеты и количестве приобретенных билетов, пишет Postimees.
C 1 августа компания повысила в два раза цены на стандартные билеты популярной лотерейной игры Bingo Loto. Если до сих пор стандартный билет M-лото стоил два евро, после изменений он подорожал до четырех евро.
Изменение означает и то, что при покупке билетов с помощью мобильной услуги М-лото предприятие предлагает автоматически единственной возможностью билеты за четыре евро вместо прежних билетов за два евро.
Мошенничество состоит в том, что в ходе обновлений Eesti Loto исключило из предшествующего покупке в М-лото аудиосообщения оповещение о стоимости и количестве приобретаемых билетов. До 1 августа покупателю до подтверждения покупки говорили, что он хочет купить два билета по цене в два евро.
Таким образом, клиент сейчас наверняка не знает, по какой цене и в каком количество билеты он приобретает.
В то же время, в случае приобретения билетов Eurojackpot или Vikinglotto предварительное оповещение о стоимости и количестве билетов осталось. Услышать различие в продаже билетов Bingo Loto и Vikinglotto можно в этом клипе:
Так постоянные игроки в августе только после покупки билетов Bingo Loto обнаружили, что госпредприятие получила от них сумму в два раза больше.
Компании Eesti Loto жаль
Пресс-секретарь Eesti Loto Аннели Луйкмель сказала Postimees, что недочет действительно возник.
«К сожалению, во время изменения игры, эта корректировка действительно не была произведена», - сказала она.
Компания теперь обещает исправить ошибку.
«Безусловно, добавим соответствующее голосовое сообщение при первой возможности, для нас важно, чтобы игроки были оповещены о покупаемом продукте и его стоимости», - заверила Лйкмель.