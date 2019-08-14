Прощайте, Audi и свобода: еще один водитель поплатился за свою безответственность

Его автомобиль не был перерегистрирован в соответствии с установленным порядком, не прошел очередной техосмотр, а, кроме того, не был застрахован. Суд приговорил 64-летнего мужчину к 30 суткам ареста. Помимо этого, суд конфисковал принадлежащую ему машину Audi 80.

Этого человека задержали пьяным за рулем автомобиля вчера вечером на улице Май в Пярну. На судебном заседании он объяснил, что направлялся в Тартускую тюрьму, куда должен был явиться для отбывания наказания, поскольку не выполнил условия криминального надзора.

Исполнение наказания было назначено Пярнуским уездным судом на 15 июля 2019 года судебным постановлением, в котором был удовлетворен доклад лица, осуществляющего криминальный надзор. Мужчина был приговорен к трем месяцам и 28 дням тюрьмы, в том числе и за вождение в нетрезвом виде.