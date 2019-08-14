Ушедшего из дома призрения 72-летнего Энделя ищут до сих пор
Полиция по-прежнему ищет 72-летнего Энделя, который 11 августа ушел из расположенного в Пярну дома призрения.
Полиция начала поиски через несколько дней после исчезновения мужчины.
«При этом мы немедленно приняли меры и проверили места, которые он любил посещать, окрестности его места жительства, и пообщались со своими знакомыми и родственниками», - заявил Эрик Ранд из Пярнуского отдела полиции и добавил, что за несколько дней до исчезновения Эндель сказал, что планирует прогуляться пешком по пляжу к родственникам в Икла. Полиция наметила его потенциальный маршрут и искала мужчину как с помощью дрона, так и на квадроциклах.
Согласно словам о пляже, полиция также проверила эту информацию, но, к сожалению, Энделя найти не удалось, поэтому его все еще разыскивают.
Уходя из дома, седовласый мужчина был одет в серо-синюю джинсовую рубашку и брюки. С собой у него была маленькая сумка через плечо. Рост Энделя составляет около 185 см, у него имеется расстройство речи, а также проблемы со слухом. Пропавшему очень нравится гулять по Пярну.
Полиция просит всех, кто видел мужчину после 11 августа или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 53231473, электронной почте erik.rand@politsei.ee или по короткому номеру 112.