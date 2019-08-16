Михаил Кылварт: власть – это не шашка, чтобы рубить неугодные головы

Дело и в долготерпении Центристской партии, которая до сих пор закрывала глаза на выходки своего партнера по коалиции – Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Однако на этот раз отец и сын Хельме явно вышли за пределы дозволенного, на что намекнул и лидер центристов, премьер-министр Юри Ратас, напомнив, что генерального директора полиции назначает, а значит и отстраняет от занимаемой должности все правительство, а не какой-то министр.

В иных обстоятельствах такая история обязательно привела бы отставке самого министра-единоличника, а что будет теперь? Мы поинтересовались у заместителя председателя Центристской партии Михаила Кылварта, как он оценивает случившееся и как теперь должна поступить его партия?

«Политики не должны забывать, что власть в демократическом государстве – это не шашка, которой можно размахивать, срубая неугодные головы, - сказал Кылварт. - Профессиональных чиновников можно назначать или снимать, исходя из их соответствия занимаемой должности. А обязанность политических чиновников – формулировать задачи так, чтобы они были однозначно понятны».