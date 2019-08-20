Финская семья попала в страшное ДТП: родители погибли, трое детей в реанимации

Как сообщают литовские газеты, автомобиль столкнулся на автостраде с двумя грузовиками.

По данным местной полиции, за рулем автомобиля находился 39-летний гражданин Турции, рядом с ним сидела 33-летняя гражданка Финляндии.

В результате столкновения пострадали также трое детей: мальчики 11 и 9 лет, а также трехлетняя девочка. Дети оказались в реанимации.