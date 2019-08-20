Вт, 20.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Финская семья попала в страшное ДТП: родители погибли, трое детей в реанимации

Финская семья попала в страшное ДТП: родители погибли, трое детей в реанимации

ФОТО: Liettuan poliisi

Женщина и мужчина погибли в результате автокатастрофы на севере Литвы прошлой ночью, трое детей оказались в реанимации, сообщает Yle.

Как сообщают литовские газеты, автомобиль столкнулся на автостраде с двумя грузовиками.

По данным местной полиции, за рулем автомобиля находился 39-летний гражданин Турции, рядом с ним сидела 33-летняя гражданка Финляндии.

В результате столкновения пострадали также трое детей: мальчики 11 и 9 лет, а также трехлетняя девочка. Дети оказались в реанимации.

Машина BMW была зарегистрирована в Финляндии. Авария произошла около полуночи на автостраде А10, ведущей от города Паневежис до Риги.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ