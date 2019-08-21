Студия Postimees: Михаил Веллер – о нынешних протестах в России и об отношениях с Эстонией
Известный писатель, философ и публицист Михаил Веллер сегодня приглашен в студию Rus.Postimees. Разговор пойдет о нынешних протестах и устойчивости власти в России, а также об отношениях двух стран.
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- Завтра в книжном магазине торгового центра T1 состоится встреча с писателем. Каких вопросов он ждет от эстонских читателей?
- В Европе подробно освещаются массовые протесты в Москве. Что стоит за этими акциями?
- Насколько организована российская молодежь? Это сознательные протесты или обычная молодежная движуха?
- Жесткие связи между Европой, США и Великобританией все больше раскачиваются. Что это может предвещать?
- Что должно произойти, чтобы отношения между Эстонией и Россией на политическом уровне возобновились?
- Каким должен быть следующий шаг после визита президента Кальюлайд в Москву?