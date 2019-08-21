Студия Postimees: Михаил Веллер – о нынешних протестах в России и об отношениях с Эстонией

Писатель Михаил Веллер, приехавший в Таллинн на встречу с читателями, ответит на вопросы Rus.Postimees.

Известный писатель, философ и публицист Михаил Веллер сегодня приглашен в студию Rus.Postimees. Разговор пойдет о нынешних протестах и устойчивости власти в России, а также об отношениях двух стран.