Ср, 21.08.2019
Никакой мысли о том, чтобы противопоставлять народы, в моей голове не мелькало. Тынис Лукас
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  • Студия Postimees: Михаил Веллер – о нынешних протестах в России и об отношениях с Эстонией

Студия Postimees: Михаил Веллер – о нынешних протестах в России и об отношениях с Эстонией
13:30

Писатель Михаил Веллер, приехавший в Таллинн на встречу с читателями, ответит на вопросы Rus.Postimees.

ФОТО: SCANPIX

Известный писатель, философ и публицист Михаил Веллер сегодня приглашен в студию Rus.Postimees. Разговор пойдет о нынешних протестах и устойчивости власти в России, а также об отношениях двух стран.

Смотрите интервью в прямом эфире в 13.30!

  • Завтра в книжном магазине торгового центра T1 состоится встреча с писателем. Каких вопросов он ждет от эстонских читателей?
  • В Европе подробно освещаются массовые протесты в Москве. Что стоит за этими акциями?
  • Насколько организована российская молодежь? Это сознательные протесты или обычная молодежная движуха?
  • Жесткие связи между Европой, США и Великобританией все больше раскачиваются. Что это может предвещать? 
  • Что должно произойти, чтобы отношения между Эстонией и Россией на политическом уровне возобновились?
  • Каким должен быть следующий шаг после визита президента Кальюлайд в Москву?

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