В "Барселоне" разочарованы руководством и отсутствием Неймара, cам Неймар начал бунт

Игроки «Барселоны» недовольны президентом клуба Жозепом Бартомеу, сообщает Marca.

Бартомеу встречался с игроками и рассказал им о ходе переговоров по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара. Он сообщил футболистам о том, что клуб сделал «ПСЖ» предложение о переходе бразильца за 140 млн евро, но оно было отклонено.

Игроки считают, что Бартомеу нарушает обещание, которое он дал им в конце прошлого сезона. Тогда он заявил, что сделает все возможное для того, чтобы вернуть Неймара в «Барселону». По их мнению, предложить 140 млн евро за бразильца – это не все возможное.

Футболистов волнует то, что «Реал» может перехватить Неймара. Сейчас они почти уверены в том, что бразилец не перейдет в «Барселону» несмотря на то, что каталонский клуб является для него первым выбором.

Как стало известно ранее, «ПСЖ» готов продать Неймара в «Реал», но не в «Барселону». Поэтому игроки каталонского клуба уверены, что руководство должно предложить за Неймара гораздо больше денег. И это то, чего не делает Бартомеу, поэтому игроки раздражены.

Сообщается, что капитан команды Лионель Месси расстроен сильнее всех игроков «Барселоны». Он уверен, что такое усиление, как Неймар, необходимо «Барселоне», чтобы успешно провести новый сезон.

Сам же Неймар и его окружение поставили «Барселоне» ультиматум, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец и приближенные к нему люди требуют, чтобы «Барселона» предложила «ПСЖ» больше денег за трансфер, а также ускорила свои действия на трансферном рынке. Неймар хочет как можно скорее получить ясность в вопросе о том, в каком клубе он продолжит карьеру.

Сообщается, что сегодня днем «Барселона» сделает «ПСЖ» новое предложение о трансфере нападающего. Однако руководство каталонского клуба уверено в том, что Неймар должен сам форсировать события.

Представители «Барселоны» настаивают на том, что Неймар публично заявил о желании продолжить карьеру только в каталонском клубе. Они ожидают, что бразилец объявит о нежелании переходить в «Реал» и «Ювентус», которые также претендуют на игрока. Неймар боится идти на такой шаг, так как предполагает, что «ПСЖ» может не отпустить его в «Барселону», а подобное заявление закроет для игрока двери в «Реал».

Стало известно, что Неймар использует свое окружение для того, чтобы донести до «Барселоны», что он не удовлетворен тем предложением, которое поступило «ПСЖ». Он пытается вынудить каталонский клуб предложить больше денег французскому клубу. В «Барселоне» считают подобные требования нечестными из-за того, что Неймар отказывается публично заявить о нежелании переходить в «Реал».

По информации источника, «Барселона» и так уже сделала достаточно хорошее предложение. Они хотели арендовать Неймара на два года с опцией выкупа в 2020 году за 120 млн евро или же с обязательством выкупа в 2021 году за 170 млн евро. Также «Барселона» настаивает на том, что полузащитник Усман Дембеле и защитник Нелсон Семеду не будут включены в сделку.