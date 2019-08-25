C понедельника меняется расписание поездов Elron: смотрите, затронут ли изменения вас

"Поскольку из-за ведущихся ремонтных работ на станции Клоога по-прежнему можно пользоваться только одним путем, мы не можем следовать в Палдиски с обычной частотой. В то же время, вскоре начнется новый учебный год в школах, отпуска также подошли к концу, что привело к заметному росту числа пассажиров. Именно поэтому между Кейла и Палдиски в дополнение к поездам мы обеспечиваем перевозку пассажиров автобусами", – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

В рабочие дни предприятие заменит автобусами почти все поезда, которые в настоящее время не смогут курсировать из-за ремонтных работ.

"Прошу обратить внимание, что в некоторых случаях в Палдиски отправятся два автобуса: один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а другой будет следовать в Палдиски без остановок, благодаря чему пассажиры смогут добраться туда быстрее. Обязательно следите за информационными табличками на автобусах, чтобы выбрать правильный автобус", - предупредил Конго.

"Чтобы обеспечить нашим клиентам достаточное количество сидячих мест, мы внесли в расписание движения также и другие изменения, которые в вечерний час пик позволят использовать два сцепленных друг с другом состава. Чтобы уменьшить переполненность поездов и обеспечить более подходящую по времени поездку, в утренний час пик мы также запустим дополнительный поезд Кейла-Таллинн. Эти изменения также позволят нам снять запрет на провоз велосипедов в черте Таллинна, который в настоящее время действует в рабочие дни на двух поездах, следующих в западном направлении", – подчеркнул менеджер по продажам и развитию.