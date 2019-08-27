Галерея: в центре Таллинна открывается отель совершенно нового типа

По словам управляющей Nothel Маарьи-Лийз Тоомик, речь идет о совершенно новом типе отеля для гостиничного рынка Эстонии. «Если, как правило, комната в отеле похожа на кубик, то Nothel больше напоминает дом, комнаты в котором большие и многоуровневые. В них есть функциональные кухни, а также отдельные места для работы, сна и чтения», - описала Тоомик.

«Вторая особенность заключается в том, что в отеле нет обычного персонала, все системы автоматические. Если клиенты забронировали комнату в интернете, они получат QR-код, который на месте откроет нужные двери. Люди не должны заниматься бюрократией, общением с сотрудниками или регистрацией, все это можно сделать заранее посредством мобильного телефона», - рассказала Тоомик, добавив, что первые гости заселятся в Nothel еще в августе.