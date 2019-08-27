В новом учебном году в центре внимания будет цифровая революция, изучение языков и школьный мир

В предстоящем учебном году стоит ожидать обновления цифровой инфраструктуры школ и новых цифровых устройств, а также создания цифровых учебных материалов и повышения цифровой компетенции пользователей. Школьный мир предполагает усиление программ, направленных на предотвращение школьной травли и расширение прав учителей для обеспечения безопасности в школе.

Министр Майлис Репс отметила, что в фокусе внимания находится преподавание эстонского языка в детских садах. "Проект, начатый в прошлом году, оказался очень удачным, и в русскоязычных детских садах будет еще больше эстоноязычных преподавателей. Мы приложим усилия к расширению возможностей для изучения эстонского языка, чтобы каждый желающий мог в любой момент и в любом месте бесплатно учить эстонский язык", - сказала Репс. Она добавила, что обновление цифровой инфраструктуры, новые цифровые устройства, которые поступят в школы, и расширение выбора цифровых устройств помогут обновить учебную среду, что в свою очередь увеличит благополучие учащихся. "Мы продолжим цифровую революцию. При этом в центре внимания будет и обеспечение мирной атмосферы в школе, чтобы всем было приятно в ней находиться".

Государство поддержит распространение в учебных заведениях программ, направленных на повышение безопасности и расширение ценностного воспитания. Министерство увеличило объем субсидий, выделяемым нашим партнерам - в этом и следующем году сумма составит более полумиллиона евро. Особое внимание будет уделено школам с русским языком обучения и профессиональным учебным заведениям. Вместе с партнерами была разработана концепция школы без травли, которую предстоит обновить.

Изменения в Законе об основной школе и гимназии расширят права учителей для обеспечения безопасности в школе. В случае обоснованного подозрения теперь появится возможность проверять сумки или шкафчики учащихся и брать на хранение запрещенные предметы или вещества.

В том, что касается цифровой революции, министерство считает важным придерживаться целостного подхода, и внимание будет уделено обновлению цифровой инфраструктуры, приобретению цифровых устройств и повышению цифровой компетенции пользователей.

В этом и следующем году обновят или создадут локальные сети 164 общеобразовательных школ и профессиональных училищ, в 2021-2022 году обновят сети и в остальных учебных заведениях. В прошлом учебном году в сотрудничестве с владельцами школ обновили цифровые устройства, доступные в школах, и теперь их можно использовать в изучении инфотехнологий. Пилотная программа цифровых учебников оказалась успешной, и теперь выбор учебников расширится. Также доступ к цифровым учебникам получат и родители. Для того, чтобы оказать поддержку разработке новых решений в области цифровых учебных материалов, будет оказана поддержка стартапам в области образования.

В новом учебном году будет запущен пилотный проект - ИТ-Академия, который нацелен на то, чтобы образование отвечало потребностям рынка труда в ИТ-сфере и позволяло учащимся, прошедшим обучение, пойти учиться в университет. Новая учебная программа для обучения разработчиков программного обеспечения предполагает четырехлетнее обучение с большей долей предметов программы общеобразовательной школы и тесное сотрудничество в работодателями.