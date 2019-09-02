Видео: в Турции забили самый красивый гол года

В Первой лиге чемпионата Турции по футболу вылетевший в прошлом году из элитного дивизиона "Бурсаспор" принимал "Эскесехир" спор. В матче был забит претендент на самый красивый гол сезона, передает Postimees.
Автором гола стал бывший игрок сборной Румынии, 33-летний Ясмин Латовлевлич. Сербско-румынский левый защитник принял ювелирный пас от партнера по команде с центра поля, открывшись под передачу на левом углу штрафной и без обработки отправил мяч в ворота. Гол Латовлевича, сыгравшего 12 матчей за сборную Румынии, закрепил победу "Бурсаспора", 2:0.
#Bursaspor’da, #Latovlevici’nin, Türkiye ve Avrupa’da ses getiren muhteşem jenerik golü... pic.twitter.com/Yqm5RrgMvv— SERKAN İNCEOĞLU ✍️ (@serkaninceoglu) September 2, 2019