Пн, 2.09.2019
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Видео: в Турции забили самый красивый гол года

Игорки "Бурсаспора" празднуют победу

ФОТО: Bursaspor

В Первой лиге чемпионата Турции по футболу вылетевший в прошлом году из элитного дивизиона "Бурсаспор" принимал "Эскесехир" спор. В матче был забит претендент на самый красивый гол сезона, передает Postimees.

Автором гола стал бывший игрок сборной Румынии, 33-летний Ясмин Латовлевлич. Сербско-румынский левый защитник принял ювелирный пас от партнера по команде с центра поля, открывшись под передачу на левом углу штрафной и без обработки отправил мяч в ворота. Гол Латовлевича, сыгравшего 12 матчей за сборную Румынии, закрепил победу "Бурсаспора", 2:0.

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