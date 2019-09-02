Видео: в Турции забили самый красивый гол года

Автором гола стал бывший игрок сборной Румынии, 33-летний Ясмин Латовлевлич. Сербско-румынский левый защитник принял ювелирный пас от партнера по команде с центра поля, открывшись под передачу на левом углу штрафной и без обработки отправил мяч в ворота. Гол Латовлевича, сыгравшего 12 матчей за сборную Румынии, закрепил победу "Бурсаспора", 2:0.