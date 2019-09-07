Сб, 7.09.2019
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Глава Пентагона призвал Запад помешать попыткам России и Китая подорвать международный порядок

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Президент США Дональд Трамп (слева) и глава Пентагона Марк Эспер.

ФОТО: SAUL LOEB / AFP

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что западным странам следует прикладывать больше усилий для противостояния попыткам Китая и России подорвать международный порядок, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP). Эспер выступал в Королевском Объединенном институте оборонных исследований в Лондоне, пишет Newsru.com.

По мнению главы Пентагона, Москва и Пекин хотят подорвать мировой порядок, влияя на решения других стран в области экономики, безопасности и дипломатии.

Эспер также раскритиковал Россию за то, что он назвал "агрессией в Европе": нестабильность на востоке Украины и присоединение Крыма в 2014 году. По его словам, вероятно, на российских ракетах наземного базирования, нацеленных на Европу, установлены ядерные боеголовки.

Глава Пентагона также призвал Европу не сближаться с Китаем, поскольку, по его мнению, Пекин рассчитывает на расширение своего влияния за счет других.

"Всем, кому интересно, как будет выглядеть мир, в котором доминирует Пекин, я бы предложил взглянуть на то, как они обращаются с собственным народом внутри своих границ", - сказал Эспер, имея в виду сообщения о помещении сотен тысяч уйгур и других представителей мусульманских меньшинств в "лагеря для перевоспитания".

"Я хочу предупредить моих друзей в Европе. Это не та проблема в отдаленном государстве, которая вас не касается", - подчеркнул он.

Американский министр 4 сентября начал турне по странам, входящим в зоны ответственности африканского и европейского командования США. В расписание его маршрута входят Великобритания, Германия и Франция. За день до этого на Балтике начались учения стран НАТО Northern Coasts ("Северные берега"), в которых задействованы 3 тыс. военных и около 40 кораблей из 18 государств.

По сообщению Пентагона, учения Northern Coasts будут проходить в районе Датских проливов, соединяющих Балтийское и Северное моря. Они продлятся до 19 сентября.

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