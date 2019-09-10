Новая тенденция на рынке недвижимости лишает покупателей объектов для приобретения

Становится все более заметным, что количество оценочных актов, заказанных в бюро недвижимости и выполненных оценщиками, увеличилось, но в то же время число сделок на рынке сократилось. Это связано с тем, что увеличилась конкуренция между покупателями недвижимости, так как банки очень избирательно и неохотно финансируют покупки, если сталкиваются с проблемными кредитными историями клиентов или проблемной недвижимостью.