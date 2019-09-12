В четверг Таллинн посещает до 4000 круизных туристов

В четверг Таллинн посещает до 3800 круизных туристов, на день доставленных в город двумя круизными лайнерами.
В 8 часов в порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 1200 пассажиров круизное судно Rotterdam. Оно покинет Таллинн в 17 часов.
В 10 часов в Таллинне ошвартуется MSC Poesia, вмещающее до 2600 пассажиров. Оно также покинет порт в 17 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.