В четверг Таллинн посещает до 4000 круизных туристов

В 8 часов в порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 1200 пассажиров круизное судно Rotterdam. Оно покинет Таллинн в 17 часов.

В 10 часов в Таллинне ошвартуется MSC Poesia, вмещающее до 2600 пассажиров. Оно также покинет порт в 17 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.