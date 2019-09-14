Не видно проблемам конца: Отть Тянак прекратил выступления на Ралли Турции

В четверг не могла плотно закрыться дверь багажника "Тойоты", из-за чего в кабине стоял такой грохот, что Тянак не слышал штурмана, Мартина Ярвеою. Вчера у Тянака возникли проблемы с покрышками, а сегодня после первого спецучастка, где Тянак сумел, правда, после неудачи Тьерри Нойвиля, подняться на одно место выше в общем зачете Ралли Турции, Тянака добила электросистема в машине. На переезде с первого на второй спецучасток Тянак был вынужден сообщить, что прекращает борьбу на Ралли Турции.