Атака дронов на Саудовскую Аравию может оставить мир без нефти

По данным издания, уведомления были разосланы как минимум четырем покупателям. В них говорится, что поставки будут перенесены как минимум до конца месяца. Это связано с сокращением объемов добычи после атаки беспилотников на месторождения государственной нефтяной компании Saudi Aramco, состоявшейся 14 сентября.

Такие уведомления свидетельствуют о том, что сбои в добыче нефти могут оказаться серьезнее, чем предполагалось, и на их устранение может потребоваться не несколько дней, как предполагалось изначально, а несколько недель или даже месяцев, отмечают авторы.

Saudi Aramco отдельно подчеркивает, что все обязательства перед поставщиками будут выполнены в полном объеме. Однако сама по себе ситуация может вынудить покупателей искать альтернативные источники поставок, такие как эмират Абу-Даби, отмечают опрошенные изданием эксперты.