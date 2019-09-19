Халатность строителей привела к взрыву дома

Один человек пострадал при взрыве газа у строящегося дома в Тартуском уезде, причиной которого, по всей вероятности, стал поврежденный ковшом экскаватора газопровод.
Место инцидента осмотрели специалисты компании Adven Eesti, которые убедились, что трубопровод был поврежден, передает rus.err.ee.
"Закрытая заглушкой труба была повреждена, и были видны следы ковша, но не сама заглушка. Вероятно, речь идет о халатном проведении строительных работ, но к печальным последствиям привели несколько ошибок: земляные работы проводились в охраняемой зоне у газопровода без уведомления сетевого предприятия, о повреждении трубы не сообщили, а почувствовав запах газа, информацию не передали Спасательному департаменту или сетевому предприятию", - прокомментировал менеджер по производству и распределению Adven Eesti Райво Мелсас.
Точные причины взрыва установит полиция в ходе проводимого расследования.
Напомним, что вчера, 18 сентября, около девяти часов вечера в Тартумаа в волости Кастре в Хааслава произошел взрыв газа, в результате которого пострадал один человек.