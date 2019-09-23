Кальюлайд, Ратас и Рейнсалу прибыли на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке

На этой неделе мировые лидеры собираются в Нью-Йорке, чтобы принять участие в общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.
В рамках новой сессии Генеральной ассамблеи ООН от Эстонии примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Rus.ERR.
Глава государства встретится на полях Генассамблеи ООН с президентами Коста-Рики, Молдавии, Польши, Сомали и Чили, а также с премьер-министром Индии и примет участие в приеме президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Кроме того, в эти дни Керсти Кальюлайд примет участие в нескольких параллельных мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.
Организация Объединенных Наций насчитывает 193 страны.