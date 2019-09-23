Пн, 23.09.2019
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Кальюлайд, Ратас и Рейнсалу прибыли на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

На этой неделе мировые лидеры собираются в Нью-Йорке, чтобы принять участие в общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

В рамках новой сессии Генеральной ассамблеи ООН от Эстонии примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Rus.ERR.

Глава государства встретится на полях Генассамблеи ООН с президентами Коста-Рики, Молдавии, Польши, Сомали и Чили, а также с премьер-министром Индии и примет участие в приеме президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Кроме того, в эти дни Керсти Кальюлайд примет участие в нескольких параллельных мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. 

Организация Объединенных Наций насчитывает 193 страны.

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