Кальюлайд, Ратас и Рейнсалу прибыли на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке

В рамках новой сессии Генеральной ассамблеи ООН от Эстонии примут участие президент Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Rus.ERR.

Глава государства встретится на полях Генассамблеи ООН с президентами Коста-Рики, Молдавии, Польши, Сомали и Чили, а также с премьер-министром Индии и примет участие в приеме президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Кроме того, в эти дни Керсти Кальюлайд примет участие в нескольких параллельных мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.