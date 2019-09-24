УЕФА строго наказал Восточную Европу за расизм

Причиной такого шага стали расистские выходки болельщиков восточноевропейских сборных. Румыния примет 15-го октября Норвегию, а Венгрия и Словакия сыграют с Уэльсом и Азербайджаном. Наиболее серьезный штраф получила Румыния, которой УЕФА кроме одного матча без зрителей выписал штраф на 83 000 евро и допустил возможность проведения еще одного официального матча без зрителей. Румынские фанаты в матчах со сборной Испании и Мальты выбежали на поле и скандировали расистские лозунги.