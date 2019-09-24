Индрек Саар о внеочередном повышении пенсии: семь евро не спасут пожилых людей от нищеты

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что социал-демократы протянули руку помощи правительству, запутавшемуся со своими обещаниями о внеочередном повышении пенсий.
Для этого партия инициировала законопроект, который предусматривает повышение с весны пенсии по старости на 100 евро. Именно это было главным предвыборным обещанием премьер-министра Юри Ратаса.
«Правительство Ратаса решило дополнительно повысить пенсии на семь евро. Семь евро не спасут ни одного пожилого от нищеты», – отметил Саар.
Лидер социал-демократов обратил внимание на многократные обещания Ратаса, которые отражены и в предвыборной программе Центристской партии: «Повысим среднюю пенсию по старости в 2020 году во внеочередном порядке вместе с индексацией на 100 евро. Только внеочередное повышение пенсий обеспечит к 2023 году среднюю пенсию по старости в 700 евро». Саар также напомнил об обещании EKRE поднять пенсию за четыре года до 800 евро.
Министерство финансов рассчитало, что для выполнения основного обещания центристов в 2020 году необходимо внеочередное повышении пенсии на 70 евро. «Социал-демократы напоминают правительству, что в Рийгикогу первого чтения дожидается законопроект, позволяющий выполнить данное центристами пенсионерам обещание», – подчеркнул Индрек Саар.
Согласно предложенной социал-демократами поправке к Закону о государственном пенсионном страховании, базовая часть пенсии после индексации 1 апреля 2020 года вырастет на 100 евро, народная пенсия – на 60 евро. Законопроект, к рассмотрению которого парламент приступит в октябре, в случае его принятия уменьшит бедность среди пожилых людей, существенно повысив уровень жизни пенсионеров.