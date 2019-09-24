Индрек Саар о внеочередном повышении пенсии: семь евро не спасут пожилых людей от нищеты

Для этого партия инициировала законопроект, который предусматривает повышение с весны пенсии по старости на 100 евро. Именно это было главным предвыборным обещанием премьер-министра Юри Ратаса.

«Правительство Ратаса решило дополнительно повысить пенсии на семь евро. Семь евро не спасут ни одного пожилого от нищеты», – отметил Саар.

Лидер социал-демократов обратил внимание на многократные обещания Ратаса, которые отражены и в предвыборной программе Центристской партии: «Повысим среднюю пенсию по старости в 2020 году во внеочередном порядке вместе с индексацией на 100 евро. Только внеочередное повышение пенсий обеспечит к 2023 году среднюю пенсию по старости в 700 евро». Саар также напомнил об обещании EKRE поднять пенсию за четыре года до 800 евро.

Министерство финансов рассчитало, что для выполнения основного обещания центристов в 2020 году необходимо внеочередное повышении пенсии на 70 евро. «Социал-демократы напоминают правительству, что в Рийгикогу первого чтения дожидается законопроект, позволяющий выполнить данное центристами пенсионерам обещание», – подчеркнул Индрек Саар.