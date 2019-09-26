Чт, 26.09.2019
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Лукашенко: сближение Минска с Западом не направлено против России

Александр Лукашенко и Владимир Путин.

ФОТО: ALEXEI DANICHEV / Sputnik

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается дружить с Западом против России.

"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ. Президента цитирует госагентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что на встречах с представителями США всегда заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом.

"Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Белоруссией не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - подчеркнул он.

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