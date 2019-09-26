Лукашенко: сближение Минска с Западом не направлено против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается дружить с Западом против России.
"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ. Президента цитирует госагентство "БелТА".
Лукашенко отметил, что на встречах с представителями США всегда заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом.
"Никогда никто не обиделся из американцев, даже высокопоставленных. Наоборот, некоторые упреждали такое мое условие перед переговорами и публично заявляли, что перед Белоруссией не ставят вопрос выбора, а хотят использовать во благо мира и спокойствия в Восточной Европе, хотят видеть Беларусь суверенной и независимой", - подчеркнул он.