Лукашенко: сближение Минска с Западом не направлено против России

"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ. Президента цитирует госагентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что на встречах с представителями США всегда заявляет, что разговора не получится, если он будет идти в плоскости белорусского выбора между Востоком и Западом.