Чт, 26.09.2019
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Фото и видео: во Франции взорвался химзавод
В городе воют сирены

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ФОТО: AFP/SCANPIX

На заводе про производству химических продуктов во французском городе Руан в ночь на четверг произошел взрыв, спровоцировавший пожар. В связи с происшествием жителей окрестностей  попросили остаться дома, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на The Local.

Произошедшее классифицировано как инцидент высокого риска, для предупреждения в Руане были включены сирены тревоги.

Должностные лица Франции сообщили, что ситуация серьезна, но призвали жителей не поддаваться панике.

ФОТО: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Из-за произошедшего жителей Руана попросили ограничить свои обычные дела. В нескольких частях города были закрыты все школы.

Утром в четверг в тушении пожара принимали участие около 200 пожарных.

Завод, на котором произошел инцидент, принадлежит американскому предприятию Lubrizol.

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