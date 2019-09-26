Фото и видео: во Франции взорвался химзавод
На заводе про производству химических продуктов во французском городе Руан в ночь на четверг произошел взрыв, спровоцировавший пожар. В связи с происшествием жителей окрестностей попросили остаться дома, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на The Local.
Произошедшее классифицировано как инцидент высокого риска, для предупреждения в Руане были включены сирены тревоги.
Должностные лица Франции сообщили, что ситуация серьезна, но призвали жителей не поддаваться панике.
Из-за произошедшего жителей Руана попросили ограничить свои обычные дела. В нескольких частях города были закрыты все школы.
Утром в четверг в тушении пожара принимали участие около 200 пожарных.
Завод, на котором произошел инцидент, принадлежит американскому предприятию Lubrizol.