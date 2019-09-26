Кассиром быть выгодно: приход Lidl в Эстонию приведет к резкому росту зарплат работников магазинов?

В 2017 году Lidl развернул войну зарплат в Чехии: предприятие приняло решение, что средняя зарплата кассиров поднимется до 921 евро в месяц (брутто), а минимальная зарплата за эту работу вырастет до 863 евро, пишет портал Geenius.

Через год Lidl вновь поднял зарплаты и в среднем кассир стал зарабатывать 1080 евро в месяц, а проработавшие в фирме три года продавцы стали получать 1276 евро в месяц.

По данным Postimees, в прошлом году брутто-зарплата продавцов-кассиров в торговых сетях в Эстонии составляла 600-800 евро.

Эстония и Чехия находятся приблизительно на одном зарплатном уровне: в Чехии средняя брутто-зарплата, по последним данным, составляет 1322 евро, в Эстонии сейчас — 1445 евро.