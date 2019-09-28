Неймар и "Барселона" готовятся к судебной тяжбе

По данным Sports.ru, юристы «Барсы» заявили представителям Неймара, что если вопрос о финансовых претензиях не будет улажен в досудебном порядке, это исключит возможность возвращения бразильца.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и Неймар договорились о переносе заседания суда, чтобы уладить разногласия в финансовом порядке, а Неймар попросил гарантий о том, что каталонцы его выкупят.

Неймар хочет добиться от «Барсы» выплаты бонуса в размере 18 миллионов евро и процентов за просрочку платежа.

Бонус в размере 40 миллионов евро полагался ему спустя год после продления контракта в 2016 году. 22 миллиона он получил и теперь требует остальную часть в 18 миллионов.

Сообщалось, что отец Неймара специально затянул переговоры с «ПСЖ» летом 2017-го, чтобы получить вторую часть бонуса.