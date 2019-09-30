Пн, 30.09.2019
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Полиция разыскивает сбежавшую из больницы женщину

Пропавшая в Вильяндимаа 62-летняя Криста.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet.

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 62-летней Кристы, которая самовольно покинула больницу в Вильяндимаа.

Сегодня около полудня полиция получила сообщение, что в деревне Ямеяла в Вильяндимаа 62-летняя Криста ушла из больницы в неизвестном направлении. 

На ней было длинное темное вязаное платье, поверх которого может быть черный свитер. Рост пропавшей составляет 165 см, у Кристы длинные седые волосы.

Она могла направиться в сторону Тюри (Ярвамаа), где ранее жила. Однажды она уже покидала самовольно больницу в Тарту. Тогда патруль нашел нуждавшуюся в помощи Кристу в центре города и благополучно доставил ее обратно в медицинское учреждение.

Полицейские проверяют различные места как в Вильяндимаа, так и в Ярвамаа. На основании собранной к настоящему моменту информации не исключено, что женщина могла добраться и до Тарту, возможно, прибегнув к автостопу.

Если кто-то заметит там походящую под описание женщину, полиция просит незамедлительно звонить по номеру 112.

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