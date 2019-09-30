Полиция разыскивает сбежавшую из больницы женщину

Сегодня около полудня полиция получила сообщение, что в деревне Ямеяла в Вильяндимаа 62-летняя Криста ушла из больницы в неизвестном направлении.

На ней было длинное темное вязаное платье, поверх которого может быть черный свитер. Рост пропавшей составляет 165 см, у Кристы длинные седые волосы.

Она могла направиться в сторону Тюри (Ярвамаа), где ранее жила. Однажды она уже покидала самовольно больницу в Тарту. Тогда патруль нашел нуждавшуюся в помощи Кристу в центре города и благополучно доставил ее обратно в медицинское учреждение.

Полицейские проверяют различные места как в Вильяндимаа, так и в Ярвамаа. На основании собранной к настоящему моменту информации не исключено, что женщина могла добраться и до Тарту, возможно, прибегнув к автостопу.